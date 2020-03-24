ФАС займётся анализом динамики тарифов мобильных операторов

10:01, 24 марта 2020, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязи России займутся анализом динамики тарифов мобильных операторов на услуги, связанные с удаленной работой россиян. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте правительства, дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство РФ», - говорится в тексте поручения.

Работа должна быть проведена до 25 марта. Кроме этого, ФАС России усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты и товары с 23 марта.