Причину высокой смертности от коронавируса в Италии объяснил врач

15:08, 24 марта 2020, ПАИ

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причину высокой смертности в Италии от коронавируса. Он рассказал, что власти выбрали неверную тактику борьбы с вирусом и упустили время, сообщает РИА Новости.

По словам Александра Мясникова, больных отправляют домой вместо того, чтобы оставить в больнице и изолировать от общества так, как делают это в России. Зараженные не соблюдают домашний карантин и выходят на улицу, не ограничивают общение с родственниками.

В Европе Италия занимает первое место по распространению коронавируса. По последним данным, в стране за сутки произошло более 600 летальных исходов.