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Общество

ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам

Прямой эфир проекта ПАИ-live с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, запланированный на 24 марта в 15:00, переносится по техническим причинам на другой день.

О времени проведения эфира будет сообщено позднее.

Планируется, что в рамках прямого эфира Нинель Салагаева все же расскажет об экономических итогах для экономики Псковской области. В том числе, в эфире пойдёт речь о развитии экономического потенциала региона в новых общемировых реалиях.

Поговорим о новых разрабатываемых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Псковской области.

Свои вопросы читатели могут оставить в чате прямого эфира здесь>>>.

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