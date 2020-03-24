ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам

14:59, 24 марта 2020, ПАИ

Прямой эфир проекта ПАИ-live с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, запланированный на 24 марта в 15:00, переносится по техническим причинам на другой день.

О времени проведения эфира будет сообщено позднее.

Планируется, что в рамках прямого эфира Нинель Салагаева все же расскажет об экономических итогах для экономики Псковской области. В том числе, в эфире пойдёт речь о развитии экономического потенциала региона в новых общемировых реалиях.

Поговорим о новых разрабатываемых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Псковской области.

Свои вопросы читатели могут оставить в чате прямого эфира здесь>>>.