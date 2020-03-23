ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой

17:03, 23 марта 2020, ПАИ

Гостем прямого эфира ПАИ-Live во вторник, 24 марта, станет заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Разговор пойдет об итогах прошлого года для экономики региона и, в первую очередь, о развитии экономического потенциала области в новых общемировых, российских реалиях.

Нинель Салагаева выскажет мнение о сценариях развития экономической ситуации, расскажет о новых разрабатываемых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, заместитель губернатора ответит на вопросы об основных инвестпроектах, реализуемых в Псковской области.

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