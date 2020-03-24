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Общество

Псковичка поделилась методом самостоятельного создания медицинской маски

Жительница Пскова Радмилла Ковалева в соцсетях рассказала, как самостоятельно изготовила медицинскую маску. Этот метод, по ее словам, был в ходу в 80-90-е годы.

«Постоянно слышны жалобы на отсутствие масок. А ведь мы в 80-90-е использовали только такие, марлевые, и лучше них нет ничего. И у лицу приятны, степень надёжности слоями регулируется. Постирал, утюгом с двух сторон - и готов на выход».

Жительница Пскова вспомнила старый метод. Фото: Радмилла Ковалева

Также женщина рассказала, что при создании ватно-марлевой повязки резинки использовала от использованной китайской маски.

Ранее Псковской агентство информации со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко сообщало, что в Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, есть только семь предварительно положительных реакций. Об этом она заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

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