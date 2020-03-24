Виктор Антонов о помощи псковских студентов-медиков в борьбе с коронавирусом: Это замечательная традиция, очень хорошо

14:37, 24 марта 2020, ПАИ

«Это замечательная традиция, ничего нового в этом нет. Я когда-то и сам был волонтером, это нормально», - заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов, комментируя новость о 40 студентах-медиках выпускных курсов, ставшими добровольцами для оказания помощи здравоохранению Псковской области в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Виктора Антонова, во все времена, когда это требовалось, студентов последних курсов мобилизовывали на борьбу с различными инфекциями.

«На моей памяти, в 70-е в городе Новороссийске во время учебы в институте мобилизовывали старшие курсы на борьбу с холерой. Это было и во время Великой Отечественной войны тоже — отправляли на фронт даже уже в качестве врачей, в медсанбаты», - отметил вице-спикер Псковского облсобрания.

По мнению Виктора Антонова, привлечение добровольцев к подобным ситуациям — это «нормальная ситуация, ничего плохого нет». «Главное, чтобы подготовлены были ребята, поскольку, сталкиваясь с такой инфекцией, нужно и самому быть грамотным в медицине», - заключил Виктор Антонов.

По предварительной информации, в Псковской области заражены коронавирусом семь человек. С подозрением на заболевание госпитализирован 21 человек.