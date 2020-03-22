Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Пскове увеличилось до 21

22:22, 22 марта 2020, ПАИ

Число госпитализированных в инфекционную больницу Пскова с подозрением на коронавирус увеличилось до 21, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram. Предварительно подтвердились шесть фактов по результатам экспресс-тестов.

«На данный момент госпитализированы в инфекционную больницу 27 человек, – рассказал губернатор. – Снижение обусловлено отсутствием симптомов у значительного числа обследованных пациентов: часть была переведена в другие учреждения, часть – выписана домой».

В детском саду «Ягодка» города Пскова группа, в которой воспитывался мальчик с ложноположительным диагнозом, с 23 марта отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа. Михаил Ведерников добавил, что в помещениях учреждения проведена дезинфекция.