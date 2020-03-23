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Общество

40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу в Псковской области

Instagram Михаила Ведерникова

40 студентов-медиков выпускных курсов стали добровольцами для оказания помощи здравоохранению Псковской области в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Пусть это не борьба на передовой, но большая и значимая помощь, которая сегодня особенно востребована», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что ему писали студенты, которые боятся идти на практику и просят посодействовать, чтобы они остались дома, на карантинных каникулах. «Друзья, во многих регионах ваши сверстники уже сегодня оказывают значимую помощь системе здравоохранения. Хотите отсидеться дома, когда ваша поддержка и полученные знания так нужны людям? Тогда вы неправильно выбрали профессию», – обратился Михаил Ведерников к молодым специалистам.

«Про морально этические нормы и ответственную гражданскую позицию я уже не говорю. Не представляю, как с таким отношением вы планируете через год выходить на работу», – добавил он.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко оставил свой коммментарий о том, что «Волонтеры-медики» активно включились в работу волонтерского штаба. «Все обращения, которые приходят на горячую линию ОНФ 8-800-200-3411 по оказанию помощи людям группы риска, пожилым людям, одиноким и маломобильным, отрабатываются вместе с ними. Ребята молодцы, кто на телефонных линиях сидит, кто покупает лекарства и продукты для пожилых, а кто-то помогает в лечебных учреждениях. Всем бы студентам с них взять пример. Приглашаем всех, кто хочет помогать - мывместе2020.рф», – отметил он.

По предварительной информации, в Псковской области заражены коронавирусом шесть человек. С подозрением на заболевание госпитализирован 21 человек.

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