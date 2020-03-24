С 30 марта школы Санкт-Петербурга переходят на дистанционный режим

15:29, 24 марта 2020, ПАИ

С 30 марта школы Санкт-Петербурга переходят на дистанционный режим обучения, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова. В такой форме обучение продолжится до 12 апреля. Ранее предполагалось, что у местных учащихся продолжатся каникулы.

В школах Псковской области дистанционное обучение, начавшееся 23 марта, также продлится как минимум до 12 апреля,

В псковских школах недельные каникулы начались досрочно - с 16 марта и к этому моменту уже завершились.

Детские сады в Петербурге будут работать в прежнем режиме свободного посещения по решению родителей. Все учреждения дополнительного и среднего образования будут работать дистанционно с 26 марта.