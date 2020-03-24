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Общество

Диораму «6-я рота» откроют в Рязанском музее истории ВДВ

На фото: Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев. Фото: ИА «Красная весна».

В ближайшее время в Рязанском музее истории воздушно-десантных войск откроется диорама «6-я рота» - панорама боя псковских десантников со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году. Об этом пишет ИА «Красная весна», журналисты которого пообщались с авторами идеи - художниками студии имени М. Грекова Ильёй Лебедевым и Дмитрием Ананьевым.

По словам Дмитрия Ананьева, они обратились с этой идеей к руководству в студии Грекова, а через пару месяцев поступило встречное предложение от командования ВДВ по поводу создания полотна.

После этого авторы идеи начали собирать материал о бое в Аргунском ущелье Чечни. Для этого они выехали на высоту 776, где он происходил. По их словам, они осмотрели все окружающее пространство, а затем воспроизвели реальные пейзажи при реализации диорамы.

Художники также подчеркнули, что диорама «6-я рота» делается для того, чтобы сохранить память о подвиге псковских десантников, передать её подрастающему поколению. Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев также отметили, что планируют сделать ещё одну «большую панораму» для Пскова. «Мы сейчас над этим работаем. 1 марта показали проект министру обороны, командующему ВДВ и пошла работа: пожелания, поправки, замечания», - рассказали они.

1 марта президенту России Владимиру Путину в рамках визита в Псков показали эскиз диорамы «Высота 776» - макет панорамы боя 6-й роты псковской дивизии ВДВ. В этот день глава государства принимал участие в основных памятных мероприятиях по случаю 20-летия подвига воинов-десантников 6-ой роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне. 

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