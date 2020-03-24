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Общество

Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом

Галина Неваленная

«Очень важно, что студенты-медики выразили готовность добровольно помочь псковскому здравоохранению в условиях распространения коронавируса, и с понимание относятся к ситуации», – сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат городской думы Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мы передадим студентам наш опыт работы в таких условиях, – подчеркнула она. – Это будет полезно им для будущей работы».

Галина Неваленная рассказала, что 24 марта состоялась первая встреча со студентами-медиками выпускных курсов. «Мы в полной мере объяснили им весь санитарно-эпидемиологический режим при посещении медицинских организаций в условиях распространения COVID-19», – пояснила она.

Главный врач поликлиники отметила, что студенты окажут помощь в профилактических организационных мероприятиях. Они не будут работать с конкретными больными, а станут обзванивать пациентов для организации дистанционной выписки льготных лекарств врачами и окажут помощь в дистанционном измерении температуры приходящим в поликлинику пациентам.

По словам главного врача, практиканты настроены оптимистично и с желанием работать. «Мы обеспечили их средствами защиты – масками, шапочками, у нас достаточно дезинфекционных средств. Кроме этого, довели меры защиты и предосторожности, посоветовали им транслировать эту информацию своим знакомым, родственникам, друзьям для того, чтобы население Пскова в полной мере представляло, как к минимуму свести риск передачи заражения любой вирусной инфекцией», – пояснила Галина Неваленная.  

«Наша задача организовать работу поликлиники таким образом, чтобы пресечь распространение инфекционных заболеваний», – добавила она.

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