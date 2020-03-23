Студенты-медики окажут помощь здравоохранению Псковской области в борьбе с коронавирусом

22:03, 23 марта 2020, ПАИ

Студенты-медики выпускных курсов на практике окажут помощь здравоохранению Псковской области в борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Контактировать с теми, у кого диагностирован коронавирус, они, конечно, не будут (как и с любыми другими группами риска). Помощь в основном требуется в оформлении документов, ответах на поступающие звонки, информировании населения о работе медучреждений в новых условиях. Сейчас вся система здравоохранения региона работает с огромной нагрузкой и любая помощь важна и объективно необходима», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что для будущих врачей это хороший практический опыт.

В Псковской области по предварительным сведениям заражены коронавирусом 6 человек, всего с подозрением на заболевание госпитализирован 21 человек.