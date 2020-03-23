0
23:05
Михаил Ведерников призвал присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса
22:20
40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу в Псковской области
19:30
Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников
18:32
Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта
18:15
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
16:45
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
16:19
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
Еще новости
Общество

Студенты-медики окажут помощь здравоохранению Псковской области в борьбе с коронавирусом

Студенты-медики выпускных курсов на практике окажут помощь здравоохранению Псковской области в борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Контактировать с теми, у кого диагностирован коронавирус, они, конечно, не будут (как и с любыми другими группами риска). Помощь в основном требуется в оформлении документов, ответах на поступающие звонки, информировании населения о работе медучреждений в новых условиях. Сейчас вся система здравоохранения региона работает с огромной нагрузкой и любая помощь важна и объективно необходима», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что для будущих врачей это хороший практический опыт. 

В Псковской области по предварительным сведениям заражены коронавирусом 6 человек, всего с подозрением на заболевание госпитализирован 21 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Более 14 тысяч человек скончались в мире от коронавируса Михаил Ведерников призвал присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса Штраф до 3 млн грозит за распространение фейков о коронавирусе 40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу в Псковской области Студенты-медики окажут помощь здравоохранению Псковской области в борьбе с коронавирусом Около 250 псковичей обратились на «горячую линию» по вопросам коронавируса Сфера туризма вошла в перечень отраслей экономики Псковской области, оказавшихся в зоне риска из-за коронавируса Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ Кредитные каникулы предоставят крупнейшие банки пострадавшим от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников призвал присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса
23 марта 2020
Михаил Ведерников призвал присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса
40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу в Псковской области
23 марта 2020
40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу в Псковской области 1
Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников
23 марта 2020
Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников
Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта
23 марта 2020
Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
23 марта 2020
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
23 марта 2020
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
23 марта 2020
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
23 марта 2020
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области

Идет загрузка...