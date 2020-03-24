Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин 24 марта встретится с членами правительства и обсудит с ними ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, сообщается на сайте Кремля.
«Мы через пару часов ещё с правительством соберёмся и пообсуждаем эти меры», - сказал президент.
В ходе совещания мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса сообщил, что динамика распространения инфекции в России высокая.
По последним данным, в России выявлены 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусом, выявлены только семь предварительно положительных реакций.