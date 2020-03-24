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Общество

Карантин для пожилых людей предложили распространить на все крупные города России

Мэр Москвы, первый заместитель председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса Сергей Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы. Эту идею он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Сергей Собянин напомнил, что люди старше 65 лет находятся в группе риска, и решение о вводе карантина для этой категории людей в Москве уже принято. При этом он подчеркнул, что вводить карантин для пожилых людей нужно везде, где растет заболеваемость, «во всех миллионниках».

«Мне кажется, что аналогичную меру нам надо рекомендовать тем, у кого есть приличная динамика… Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках как систему», - сказал Сергей Собянин.

По последним данным, в России зафиксированы 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, выявлены только семь предварительно положительных реакций.

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