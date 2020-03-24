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Общество

Instagram удалил ложную информацию о коронавирусе по требованию Роскомнадзора

Социальная сеть Instagram выполнила требование об удалении ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Требование регулятора до сих пор не выполнил только YouTube. Накануне Роскомнадзор сообщал, что ложный контент удалили «ВКонтакте», Facebook, «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан».

20 марта Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал у нескольких СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») и соцсетей (YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Instagram) удалить недостоверную общественно значимую информацию, связанную с коронавирусом, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысяч скончались. В России — 495 заболевших коронавирусом.

Жители Псковской области могут получить абсолютно всю достоверную информацию о ситуации с коронавирусом в созданном по поручению губернатора Михаила Ведерникова круглосуточном оперативном инфоцентре по телефонам 8 (800) 444-10-41 и (8112) 299-003. Через информационный центр пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарств и продуктов.

Также оперативную информацию о коронавирусе у себя в Instagram публикует и сам губернатор.

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