Дмитрий Медведев призвал в сроки реализовывать нацпроекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом

18:03, 24 марта 2020, ПАИ

Несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире, реализация нацпроектов в России остается не менее важной, так как от них зависит долгосрочное развитие страны. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии, сообщает ТАСС.

По его мнению, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, вероятно, будет значительное замедление темпов роста мировой экономики. «Тем не менее, мы свои национальные проекты должны реализовывать, потому что это позволит нам быстрее выбраться из тех сложностей, которые, вероятно, будут», - отметил политик.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что необходимо реализовывать инициативы, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному Собранию, предупредив о недопустимости «бюрократических проволочек».

По последним данным, в России зафиксированы 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, выявлены только семь предварительно положительных реакций.