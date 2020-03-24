Курение кальянов в барах запретят в России из-за коронавируса

19:17, 24 марта 2020, ПАИ

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Решения по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликованы на сайте кабинета министров.

Также правительство распорядилось приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат. Следить за выполнением соответствующего распоряжения правительства будет Роспотребнадзор.

По последним данным, в России зафиксированы 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, выявлены только семь предварительно положительных реакций.