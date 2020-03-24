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Общество

Курение кальянов в барах запретят в России из-за коронавируса

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Решения по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликованы на сайте кабинета министров.

Также правительство распорядилось приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат. Следить за выполнением соответствующего распоряжения правительства будет Роспотребнадзор.

По последним данным, в России зафиксированы 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, выявлены только семь предварительно положительных реакций.

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Курение кальянов в барах запретят в России из-за коронавируса «Математика по скайпу»: Советы родителям от психолога Румии Калининой о правильном дистанционном обучении Дмитрий Медведев призвал в сроки реализовывать нацпроекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом «Единая Россия» из-за коронавируса сократит свои расходы и направит деньги на лекарства и продукты Instagram удалил ложную информацию о коронавирусе по требованию Роскомнадзора Карантин для пожилых людей предложили распространить на все крупные города России В Великих Луках открылся общественный волонтёрский центр Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом, студентах-добровольцах и работе горячей линии Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом
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