Работу санаториев хотят приостановить в России из-за коронавируса

19:42, 24 марта 2020, ПАИ

Минтруду России совместно с Фондом социального страхования поручено представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения граждан в 2020 году. Такое поручение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.

Соответствующие предложения Минтруд и Фонд социального страхования должны представить в правительство до 24 марта 2020 года.

В то же время Роспотребнадзор, Минздрав РФ, Фонд социального страхования и субъекты России обязали проработать возможность использования санаторно-курортных организаций для лечения больных коронавирусом. Эти предложения также необходимо представить до 24 марта.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

По последним данным, в России выявлены 495 случаев заражения коронавирусом. В Псковской области официально заболевших нет.