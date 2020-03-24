743 человека умерли от коронавируса в Италии за сутки

22:45, 24 марта 2020, ПАИ

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привёл глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, 24 марта зарегистрированы 743 смерти пациентов из-за коронавирусной инфекции. Общее число жертв составило 6 тысяч 820 человек.

Всего в Италии коронавирусом заразились более 69,1 тысяч человек, 8 тысяч 326 – уже вылечились.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 415 тысяч человек. Свыше 18,5 тысяч человек умерли, ещё 108,2 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.