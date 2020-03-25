680 человек умерли от коронавируса в Испании за сутки

10:09, 25 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли 680 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 24 марта количество погибших от коронавируса достигло 2 тысячи 311 человек, к 25 марта – 2 тысячи 991. Количество заразившихся также сильно выросло: с 35,1 тысяч до 42 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 423 тысячи человек. Свыше 18,9 тысяч человек умерли, ещё 109,1 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.