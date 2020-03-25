В РЖД прокомментировали ситуацию с неполным возвратом денег за билеты детям из Струг Красных

10:25, 25 марта 2020, ПАИ

Перевозчик вернул часть денег детскому коллективу из Струг Красных за сданные из-за коронавируса билеты по всем правилам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«По правилам перевозок есть тарифы ФАС, которые при возврате билетов удерживают часть денег от поездок при оформлении групповых перевозок. При покупке групповых билетов должны были об этом предупредить», - отметили в компании.

За каждое место удержан сбор, установленный ФАС РФ — 210 рублей 60 копеек, также удержан тариф за резервирование, его тоже не возвращают.

Полностью вернуть деньги компания не может, добавили в прес-службе РЖД.