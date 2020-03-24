Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты

16:06, 24 марта 2020, ПАИ

Детский коллектив из Струг Красных не смог из-за коронавируса участвовать на фестивале в Санкт-Петербурге и решил вернуть заранее купленные билеты на поезд. Однако им не вернули большую часть потраченных на билеты денег.

О сучившейся проблеме рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководительница детского коллектива «M&M’s» из Струг Красных Татьяна Волкова:

«24-28 марта в Санкт-Петербурге планировалось проведение фестиваля-конкурса «Прибалтийская весна», в котором было заявлено участие нашего детского коллектива, - рассказала Татьяна Волкова. - Мной как руководителем группы 8 марта были куплены билеты на всех участников коллектива – это десять человек, и для четырех сопровождающих взрослых на поезд «Ласточка» от станции Струги Красные до станции Санкт Петербург. Утренним рейсом на 25 марта и обратно на 27 марта на ночной рейс».

Как пояснила руководитель группы, билеты она купила на собственные деньги и потратила 6 654 рубля. Но из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Северной столице были отменены все массовые мероприятия, в том числе и фестиваль «Прибалтийская весна». Об этом Татьяна Волкова узнала 20 марта и в этот же день обратилась в кассу железнодорожного вокзала в Пскове, чтобы сделать возврат билетов. Одновременно губернатор Михаилом Ведерников принял решение о запрете вывоза групп детей за пределы района.

«Я вернула билеты и получила обратно – 1663 рубля 20 копеек. Но я не согласна с суммой возврата, так как отказ от билетов произошёл не по моей вине, а в силу форс-мажорных обстоятельств, сложившихся в стране. Сумма невозврата составила 4 990 рублей 80 копеек».

Из-за того, что дети не поехали не по своей вине, а из-за коронавируса, преподаватель хочет вернуть все деньги и готова уже писать губернатору. Псковское агентство информации запросило коментарий у пресс-службы Октябрьской железной дороги.