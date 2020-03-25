Из-за коронавируса и снижения спроса РЖД отменит некоторые поезда внутри России

10:48, 25 марта 2020, ПАИ

РЖД с конца марта до конца мая изменит периодичность курсирования поездов внутри страны из-за снижения пассажиропотока и из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД, это коснется поездов, у которых есть альтернатива на маршруте. Пассажиры смогут поехать по запланированному маршруту на других поездах, в другие даты, или вернуть деньги за билеты, приобретенные на уже отмененные поезда.

Планируется отменить или сократить поездки для поездов, следующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Казань, Иркутск - Забайкальск, Белгород — Москва.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, информации о возможном изменении рейсов в Псковскую область нет.

Из-за коронавируса с 17 марта приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией.