Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает

11:16, 25 марта 2020, ПАИ

Система дистанционного образования в Псковской области апробирована и работает, сообщил на пресс-конференции 25 марта председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С 23 марта все школы в регионе в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. Планируется, что такой режим работы учебных заведений продлится до 12 апреля.

Александр Седунов напомнил, что система дистанционного и цифрового обучения начала появляться в Псковской области ещё в 2002 году. Председатель комитета рассказал, что на сайте pskov.edu, который даёт возможность всем школам и детсадам оперативно обмениваться информацией, состоялся областной вебинар для педагогов, посвящённый особенностям дистанционного обучения.

«Кроме того, устоялась и работает система электронных дневников. Мы сегодня готовы к дистанционной работе. И есть мессенджеры, соцсети, в которых могут общаться учителя и дети», - подытожил Александр Седунов.