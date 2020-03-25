0
11:16
Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
10:53
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
10:20
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
10:01
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
08:53
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
07:00
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
22:05
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
Еще новости
Общество

Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает

Система дистанционного образования в Псковской области апробирована и работает, сообщил на пресс-конференции 25 марта председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С 23 марта все школы в регионе в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. Планируется, что такой режим работы учебных заведений продлится до 12 апреля.

Александр Седунов напомнил, что система дистанционного и цифрового обучения начала появляться в Псковской области ещё в 2002 году. Председатель комитета рассказал, что на сайте pskov.edu, который даёт возможность всем школам и детсадам оперативно обмениваться информацией, состоялся областной вебинар для педагогов, посвящённый особенностям дистанционного обучения.

«Кроме того, устоялась и работает система электронных дневников. Мы сегодня готовы к дистанционной работе. И есть мессенджеры, соцсети, в которых могут общаться учителя и дети», - подытожил Александр Седунов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Александр Седунов о дистанционном образовании: Даже контакт школьника с учителем по телефону дает свои плоды Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает Участников репетиций Парада Победы проверили на коронавирус Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу Из-за коронавируса и снижения спроса РЖД отменит некоторые поезда внутри России В РЖД прокомментировали ситуацию с неполным возвратом денег за билеты детям из Струг Красных 680 человек умерли от коронавируса в Испании за сутки Более трех тысяч тестов на коронавирус провели в армии России Более 400 тысяч человек в мире заразились коронавирусом Утверждён алгоритм лечения коронавируса на дому
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
25 марта 2020
Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
25 марта 2020
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
25 марта 2020
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
25 марта 2020
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
25 марта 2020
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
25 марта 2020
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
24 марта 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове
24 марта 2020
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове

Идет загрузка...