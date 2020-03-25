Сергей Грахов: В Псковской области не будут начислять штрафы и пени за неоплаченные услуги ЖКХ

12:17, 25 марта 2020, ПАИ

Жителям Псковской области не будут начислять штрафы и пени за неоплаченные услуги ЖКХ пока в регионе действуют меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в эфире ПАИ-live в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ области Сергей Грахов.

«Населению однозначно не будут выставляться пени, но потом за коммунальные услуги всё равно придётся заплатить. Это просто некая отсрочка», - уточнил Сергей Грахов.

Он напомнил, что в указе, который подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рекомендуется избегать массовых мероприятий, в том числе скоплений людей, чтобы обезопасить себя и предотвратить заражение коронавирусом.

«Чтобы не создавать эти массовые скопления, на почту лучше не ходить, оосбенно пожилым людям. Мы переговорили со всеми нашими ресурсоснабжающими компаниями, чтобы в случае, если человек не может оплатить услуги ЖКХ дистанционно, ему была предоставлена отсрочка», - добавил Сергей Грахов.