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Общество

Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 19 марта внес изменения в ранее принятый указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в срок до 12 апреля на территории региона вводится запрет на проведение публичных мероприятий с числом участников более 50 человек, а также других массовых мероприятий (деловых, спортивных, культурных развлекательных, досуговых и иных). В качестве исключения - чрезвычайно важные и неотложные события, в том числе и те, которые будут организованы в видеоформате.

Согласно документу, на территории Псковской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин) до 12 апреля. На период его действия запрещено проводить образовательный процесс в очной форме. Кроме того, вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, торгово-развлекательных центров, кинотеатров.

Тем российским гражданам, кто проживает и временно находится на территории региона, рекомендовано воздержаться от поездок не только за пределы Российской Федерации, но и за границы региона, посещения мест общественного питания и массового скопления людей.

Ряд дополнительных мер по профилактике, в первую очередь, усиленную дезинфекцию помещений, рекомендуется соблюдать работодателям области, а также организациям, осуществляющим свою деятельность в местах массового скопления людей, в том числе в сфере общественного питания и на торговых объектах. В частности, юридическим лицам и предпринимателям сфер торговли и общественного питания рекомендовано организовать переход на дистанционные способы продажи товаров с их доставкой на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также в срок до 1 мая в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей приостанавливается назначение органами исполнительной власти проверок, за исключением внеплановых.

Ряд дополнительных мероприятий по организации работы в условиях недопущения завоза и распространения коронавируса прописан и для сфер здравоохранения, образования, транспорта и других. Так, например, в медицине будут обследованы на коронавирус все представители главных групп риска: граждане, вернувшиеся после 1 марта из стран со сложной эпидемической ситуацией, а также все те, кто после 15 февраля вернулся из зарубежных поездок и обратился за медпомощью в связи с респираторными симптомами. Кроме того, совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора будет определен порядок проведения лабораторных исследований и других категорий жителей Псковской области.

Согласно документу, работникам областных медицинских и транспортных организаций, участвующих в реализации мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, будет установлена оплата труда в двойном размере.

Комитету по образованию Псковской области даны поручения в части организации дистанционной формы обучения в общеобразовательных учреждениях, организациях дополнительного образования, вузах и профессиональных учебных заведениях.

Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству совместно с перевозчиками должны организовать дезинфекционную обработку салонов автотранспортных средств и воздушных судов, железнодорожных вагонов и мест пребывания пассажиров на автовокзалах, автостанциях, железнодорожных вокзалах, а также аэропорте Пскова «Княгиня Ольга». Согласно изменениям, комитет проработает с транспортными организациями вопрос обеспечения всех контролеров, кондукторов и водителей средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски).

Кроме того, по решению губернатора будет создан оперативный информационный центр по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Псковской области.

В документе прописано, что меры, предусмотренные указом, обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

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