Опрос об оценке дистанционного обучения запустил Минобрнауки

13:02, 25 марта 2020, ПАИ

Министерство науки и высшего образования запустило опрос об удовлетворенности дистанционным обучением в вузах. В социальном опросе примут участие студенты, передает РИА Новости.

Ранее студенты российских вузов отправились на удаленное обучение для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Мы запустим в работу специальную анкету и социологический опрос студентов о том, как они чувствуют себя в этих новых условиях», - рассказал глава ведомства Валерий Фалько.

В опросе респонденты смогут также указать на слабые места в работе дистанционного обучения. Параллельно ведется разработка анкет для преподавателей, которые также смогут оценить новую форму обучения.