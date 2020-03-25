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Общество

Опрос об оценке дистанционного обучения запустил Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования запустило опрос об удовлетворенности дистанционным обучением в вузах. В социальном опросе примут участие студенты, передает РИА Новости.

Ранее студенты российских вузов отправились на удаленное обучение для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Мы запустим в работу специальную анкету и социологический опрос студентов о том, как они чувствуют себя в этих новых условиях», - рассказал глава ведомства Валерий Фалько.

В опросе респонденты смогут также указать на слабые места в работе дистанционного обучения. Параллельно ведется разработка анкет для преподавателей, которые также смогут оценить новую форму обучения.

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