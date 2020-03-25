Оказание стоматологических услуг приостановили власти Москвы из-за коронавируса
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг из-за мер по недопущению распространения коронавируса. Исключение составляют лишь экстренные случаи, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ мэра Сергея Собянина.
«Временно приостановить... оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме», - говорится в документе.
Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 423 тысяч человек. Свыше 18,9 тысяч человек умерли, ещё 109,1 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.