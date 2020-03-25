Средняя зарплата директора по продажам в Пскове составляет 124 тысячи рублей в месяц

16:15, 25 марта 2020, ПАИ

Средняя зарплата директора по продажам в Пскове составляет 124 тысячи рублей в месяц, сообщили Псковскому агентству информации в сервисе по поиску работы Superjob.

Москвичи в этой же должности могут рассчитывать на заработок до 190 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге директор по продажам зарабатывает в среднем 175 тысяч рублей. В соседней по отношению к Псковской области Твери такие специалисты получают 137 тысяч рублей, в Великом Новгороде – 124 тысячи рублей, в Смоленске – 124 тысячи рублей, в Ленинградской области – 148 тысяч рублей в месяц.

В Псковской области проще всего найти работу именно представителям сфер продаж – для них имеется 31% от всех вариантов занятости в регионе. При этом средняя зарплата для специалистов из разных сфер в регионе составляет 30 тысяч рублей.