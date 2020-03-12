Кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области

14:47, 12 марта 2020, ПАИ

Компания HeadHunter Северо-Запад обнародовала данные о самых высоких зарплатах среди вакансий в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, на оплату труда в размере от 150 тысяч рублей могут рассчитывать директор по производству, главный технолог сыродельного завода в отрасли «Продукты питания». Зарплату в размере от 80 до 150 тысяч рублей предлагают главному агроному в отрасли «сельское хозяйство».

В отрасли «медицина» врачу оториноларингологу предлагают зарплату от 80 тысяч рублей.

Супервайзер группы магазинов «Магнит-Косметик» может рассчитывать на зарплату от 70 000 до 82600 рублей. Руководителю отдела программирования 1С предлагают до 80 тысяч рублей.

Данные были собраны исходя из анализа 1402 вакансий, открытых в регионе с 1 по 29 февраля 2020 года. В феврале текущего года работодатели открыли на 2% больше вакансий, чем в феврале прошлого года.

Легче всего найти работу представителям сфер продаж – для них имеется 31% от всех вариантов занятости в Псковской области. Для работников производства размещено 16% вакансий, для рабочего персонала – 13%. Высокий спрос сохранятся и на строителей, банковских работников, представителей сферы безопасности и гостинично-ресторанного бизнеса.

Количество резюме жителей региона, которые ищут новую работу, возросло на 13% по сравнению с прошлым годом.

Средняя зарплата для специалистов из разных сфер составляет 30 тысяч рублей. На такую же зарплату рассчитывают и сами соискатели, которые указывают ее в своем резюме в графе «желаемый уровень дохода».