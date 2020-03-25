Коронавирус обнаружили у принца Чарльза

21:19, 25 марта 2020, ПАИ

У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус. В канцелярии наследного принца рассказали, что он хорошо себя чувствует, пишет ТАСС.

Легкие симптомы наблюдались у принца, но в остальном он чувствует себя хорошо, и в последние несколько дней работал как обычно из дома. Тест на коронавирус взяли и у жены Камиллы, но он показали отрицательный результат. Супруги находятся сейчас в Шотландии в режиме самоизоляции.

Ранее принц Уэльский Чарльз участвовал в конференции, которую посещал князь Монако Альбер II, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус. В последний раз принц виделся со своей матерью, королевой Елизаветой II 12 марта, некоторые источники уверяют, что заразным принц мог стать лишь 13 марта. При этом 93-летняя Королева чувствует себя хорошо и следует надлежащим рекомендациям, касающимся ее здоровья, вместе со своим супругом, 98-летним принцем Филипом, она переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке.

В Псковской области официально подтвердили заражение коронавирусом 4 человек.