0
21:17
Пресс-конференцию Веры Емельяновой и Александра Нестерука ПАИ покажет в прямом эфире 26 марта
20:49
Предотвращать распространение коронавируса призвали районы Псковской области
18:51
Сергей Грахов: Теплая зима — это убытки, перерасчета не будет
17:23
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
17:15
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
16:38
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
16:28
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Еще новости
Общество

Коронавирус обнаружили у принца Чарльза

У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус. В канцелярии наследного принца рассказали, что он хорошо себя чувствует, пишет ТАСС.

Легкие симптомы наблюдались у принца, но в остальном он чувствует себя хорошо, и в последние несколько дней работал как обычно из дома. Тест на коронавирус взяли и у жены Камиллы, но он показали отрицательный результат. Супруги находятся сейчас в Шотландии в режиме самоизоляции.

Ранее принц Уэльский Чарльз участвовал в конференции, которую посещал князь Монако Альбер II, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус. В последний раз принц виделся со своей матерью, королевой Елизаветой II 12 марта, некоторые источники уверяют, что заразным принц мог стать лишь 13 марта. При этом 93-летняя Королева чувствует себя хорошо и следует надлежащим рекомендациям, касающимся ее здоровья, вместе со своим супругом, 98-летним принцем Филипом, она переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке.

В Псковской области официально подтвердили заражение коронавирусом 4 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Работу по сохранению цен при высоком спросе на продукты ведут Минсельхоз и Минпромторг Минздрав: Медорганизации России готовы к приему пациентов с COVID-19 683 жителя Италии скончались от коронавируса за сутки Коронавирус обнаружили у принца Чарльза Пресс-конференцию Веры Емельяновой и Александра Нестерука ПАИ покажет в прямом эфире 26 марта Предотвращать распространение коронавируса призвали районы Псковской области Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Зараженный коронавирусом пациент скончался в Эстонии Михаил Ведерников: Это не каникулы, а серьезные карантинные меры Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Пресс-конференцию Веры Емельяновой и Александра Нестерука ПАИ покажет в прямом эфире 26 марта
25 марта 2020
Пресс-конференцию Веры Емельяновой и Александра Нестерука ПАИ покажет в прямом эфире 26 марта
Предотвращать распространение коронавируса призвали районы Псковской области
25 марта 2020
Предотвращать распространение коронавируса призвали районы Псковской области
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
25 марта 2020
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
25 марта 2020
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
25 марта 2020
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
25 марта 2020
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
25 марта 2020
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
25 марта 2020
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар

Идет загрузка...