Четыре случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Псковской области

12:08, 25 марта 2020, ПАИ

В Псковской области 4 случая заражения коронавирусом официально подтверждены. Статистику представил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Работа по всем, кто с ними контактировал, уже проведена, все находятся под наблюдением», - рассказал Михаил Ведерников, добавив, что заболевшие чувствуют себя нормально, симптомы отсутствуют. До полного выздоровления они останутся под наблюдением медиков.

Псковский губернатор призвал с ответственностью относиться к необходимости соблюдения 14-дневного карантина по возвращению из-за границы.

В настоящее время в санатории вблизи Горохового озера (Островский район) создан центр для контактировавших с теми, у кого медики подозревают коронавирус. По словам председателя комитета по здравоохранению области Марины Гаращенко, разработан план перепрофилирования коечного фонда в Псковской межрайонной, Псковской городской и Великолукской межрайонной больницах.