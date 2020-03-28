Марина Гаращенко: В Псковской области нет летальных исходов среди заболевших коронавирусом

19:30, 27 марта 2020, ПАИ

По состоянию на 27 марта в Псковской области отсутствуют летальные исходы среди заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

На сегодняшний день в регионе шесть официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Кроме этого, 25 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

С 28 марта по 5 апреля в Псковской области закрываются магазины, рестораны и кафе. Подробности здесь>>>