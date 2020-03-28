В Псковской области закрыли кафе, спортклубы, стоматологические кабинеты и салоны красоты

18:22, 27 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 марта внес изменения в свой указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Первая редакция документа была подписана 15 марта.

Согласно изменениям, с 28 марта по 5 апреля в Псковской области приостанавливается деятельность спортивных и фитнес-клубов, фитнес-центров. Исключение — если одновременно в помещении находятся не более 10 человек, в том числе сотрудники, у них измерена температура. Также возможны тренировки на свежем воздухе с тем же количеством участников.

Закрываются рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие точки общепита. Работать они могут только на вынос и так, чтобы псковичи не входили внутрь, или доставлять свою продукцию по домам. Также в числе исключений — столовые на предприятиях, обслуживающие исключительно работников этих предприятий.

Закрыты будут и магазины. Исключением становятся аптеки, продуктовые магазины, точки, что торгуют товарами первой необходимости, и те, что занимаются доставкой на дом.

В салонах красоты и парикмахерских одновременно могут находится не более 10 человек, все остальные закроются. Закрываются косметические салоны, СПА, массажные кабинеты, солярии, бани, сауны.

Перестает работать стоматология, за исключением экстренной.

На замке окажутся двери детских садов. Однако в некоторых из них будут организованы дежурные группы для детей тех, кому предстоит работать в карантинную неделю.

Дистанционное обучение отменяется, в школах, вузах и ссузах — каникулы до 5 апреля.

Закрывают свои двери музеи, под запретом — экскурсии.

До 1 июня приостанавливается бронирование на объектах гостиничной индустрии, исключение для тех, кто едет в командировку.

Жителям области рекомендовано воздержаться от поездок не только за пределы страны, но и за пределы региона, от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей, религиозных объектов.