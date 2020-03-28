Четвертый человек с коронавирусом умер в Москве

22:31, 27 марта 2020, ПАИ

Скончалась 56-летняя пациентка московской больницы с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, которая не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания, сообщил московский департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.

При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Женщина стала четвертой жертвой новой инфекции. Также оперативный штаб сообщил, что на этот момент 18 человек выздоровели.

По состоянию на 27 марта в Псковской области отсутствуют летальные исходы среди заболевших коронавирусной инфекцией.