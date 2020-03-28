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Общество

969 человек скончались в Италии за сутки от коронавируса

969 человек скончались в Италии за сутки от вызываемого новым коронавирусом заболевания. Как пишет ТАСС, общее число инфицированных с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся.

Прирост по числу новых заражений за сутки - 4 401 человек. По словам комиссара по чрезвычайной ситуации Доменика Аркури, это - мировой кризис, и необходимо отказаться от «логики эгоизма». «О масштабах этого санитарно-эпидемиологического кризиса говорят данные в Италии и в других странах. Эта пандемия поражает самые передовые страны мира», - подчеркнул он.

Отмечается, что в Италии пока не пройден пик эпидемии, но он может быть близок, поскольку происходит медленное снижение темпов заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.

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