Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания

13:22, 28 марта 2020, ПАИ

В соответствии с дополнительными ограничениями, которые введены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, с 28 марта по 5 апреля объекты розничной торговли, включая рынки и регулярные ярмарки, могут продолжать свою работу, но исключительно в целях продажи и реализации продовольственных товаров, продуктов питания, а также непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Субъектов, торгующих иными видами продукции, на рынках и ярмарках сейчас быть не должно, – подчеркнул Андрей Михеев. – До органов местного самоуправления доведены эти указания, и предписано обеспечить контроль за их соблюдением совместно с органами полиции».

Лиц из зарубежных государств не должно быть на территории России, напомнил Андрей Михеев. «Условно говоря, граждан Белоруссии сейчас не должно быть и на ярмарках, и на рынках», – отметил он.

Председатель областного комитета обратил внимание на то, что реализация разрешенного перечня продуктов и товаров на ярмарках и рынках должна вестись при неукоснительном и строгом соблюдении санитарных правил и противоэпидемиологических требований.

Андрей Михеев отметил, что предпринимателям предписано закрыть свои торговые точки на указанный период для снижения посещаемости этих мест гражданами. «Вместе с тем обеспечить доступ населения к продуктам питания и товарам первой необходимости нужно», – добавил он.