Четыре торговые точки продолжают работать в псковском центре Fjord Plaza

16:56, 28 марта 2020, ПАИ

Несмотря на временное приостановление работы торгово-развлекательного центра Fjord Plaza с 28 марта по 5 апреля, в нем по-прежнему открыты четыре торговые точки, сообщили Псковскому агентству информации в администрации центра.

Для удобства жителей в Fjord Plaza продолжают работать «Магнит семейный» (8:00 - 23:00), аптека «Ригла» (10:00 - 22:00), «Детский мир» (10:00 - 22:00) и табачный магазин «Наша сеть» (10:00 - 22:00).

«Настоятельно рекомендуем всем жителям соблюдать меры безопасности и лишний раз отказаться от посещения многолюдных мест», – добавили в ТРЦ.

В связи с распространением коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Псковской области приостанавлена деятельность кафе, баров и магазинов.