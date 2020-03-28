В Москве из-за коронавируса закрыли детские площадки

18:11, 28 марта 2020, ПАИ

Детские площадки закрыли в Москве в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT. Также детские площадки в столице начали обрабатывать дезинфицирующими средствами.

В Роспотребнадзоре пояснили, что если ребёнку тяжело сидеть дома, то можно выйти погулять только в тех местах, где нет других детей.

За последние сутки в России зарегистрировано 228 новых случаев заражения в 26 регионах (всего 1264), 114 из них — в Москве. В мире инфицированы более полумиллиона человек.