За сутки у 228 человек в России выявили коронавирус
228 случаев коронавируса зарегистрировано в 26 регионах России за сутки. Как пишет RT, новые данные озвучил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России 28 марта.
Таким образом, общее количество инфицированных составляет 1264. Число выздоровевших увеличилось до 49.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших в мире превысило 512,5 тысяч, 23,5 тысяч скончались. 11 марта ВОЗ признала распространение нового типа коронавируса пандемией.