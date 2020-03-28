Продажи автомобилей в режиме онлайн начались в России
В России начались продажи автомобилей в режиме онлайн. Как пишет «Российская газета», компания Chery, в частности, расширила функционал своего онлайн-магазина.
Теперь клиент сможет приобрести машину и получить ее там, где пожелает. Кроме этого того, если покупателю понадобятся заемные средства, он может удаленно подать соответствующую заявку в один из банков-партнеров автокомпании. Тест-драйв не предлагают.
После завершения процедуры покупки компания продезинфицирует автомобиль и доставит его на эвакуаторе в удобное для клиента место.
Отмечается, что онлайн-покупки могут быть востребованы на длинных выходных.