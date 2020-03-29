Ходить в магазин в перчатках посоветовали россиянам

09:19, 29 марта 2020, ПАИ

Россиянам посоветовали посещать магазины в перчатках. Соответствующее предложение озвучил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль, передает РИА Новости.

«В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», - рассказал Леонид Рошаль, добавив, что особо важным правилом является мыть руки и обрабатывать телефоны антисептиком.

Он также рассказал, что следует избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания. Находясь в людных местах, необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. При первых признаках заболевания следует носить медицинские маски. Леонид Рошаль также добавил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса на сегодняшний день невозможно.

Ранее для лечения коронавируса в России представили противомалярийный препарат.