4 пациента с положительном тестом на коронавирус умерли в России за сутки

11:09, 29 марта 2020, ПАИ

В России за сутки умерли 4 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего в стране погибли 8 человек, сообщает РИА Новости.

За последние сутки 270 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в 26 регионах страны. Всего в России 1 534 заболевших. В Москве за сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения, 27 – в Подмосковье.

Всего в Москве более тысячи человек заразились коронавирусом. В Пскове для борьбы с коронавирусом пройдет бесплатная раздача медицинских масок.