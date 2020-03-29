Медицинские маски раздадут 29 марта бесплатно у торговых центров в Пскове

09:53, 29 марта 2020, ПАИ

В Пскове возле торговых центров бесплатно раздадут медицинские маски. 28 марта волонтеры приступили к раздаче масок индивидуальной защиты в рамках акции «Мы вместе».

29 марта с 13:00 маски будут раздавать у гипермаркетов «Лента» (Рижский проспект, 96б), «Магнит семейный» (улица Труда, 37а) и «Империал»/«ПИК» (улица Юбилейная, 68), торгово-развлекательных центров Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) и «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). С 30 марта маски будут выдавать с 11 утра до завершения акции.

Маски раздают у торговых центров не спроста, поскольку именно там можно увидеть наибольшее скопление людей. Для снижения риска распространения вируса необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Акция пройдет и в Печорах, маски будут раздавать у жилого дома № 1 на площади Победы и у здания ООО «Евро-Керамика» (улица Заводская, 1) с 11:00.

В Великих Луках местные жители смогут получить маски у ДК Ленина (улица Малышева, 13), у пересечения улиц с площадью Ленина, у остановок общественного транспорта возле драмтеатра и площади Рокоссовского, вблизи аптек (улица Некрасова, 4; проспект Ленина, 43/26). Акция стартует 30 марта в 11:00.