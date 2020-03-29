838 человек скончались в Испании от коронавируса за сутки

12:54, 29 марта 2020, ПАИ

В Испании за сутки от коронавируса скончались 838 человек. Всего погибли более 6500 человек, сообщает РИА Новости.

По данным на 29 марта зафиксировано 78 797 случаев заражения коронавирусом, из них 6 528 летальных исходов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 4900 пациентов, выздоровели 14,7 тысячи. В Мадриде с начала эпидемии зафиксировали 22,7 тысячи заболевания, умерли 3 тысячи человек. В Каталонии 15 000 установленных случаев, умерли 1200 человек.

Испания занимает второе место в Европе по количеству выявленных случаев коронавируса, уступая Италии. За сутки в России умерли 4 человека, у которых диагностировали коронавирус.