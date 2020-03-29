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Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования семье умершего от коронавируса мужчины

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким пациента, который умер от коронавируса в Пскове. Об этом он рассказал в своем «Instagram».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор, отметив, что врачи до последнего боролись за жизнь пациента.

Михаил Ведерников отметил, что у мужчины были тяжелые сопутствующие патологии, а именно обструктивная болезнь лёгких и гипертония. 21 марта пациента доставили в больницу, а 23 марта он был переведен в реанимацию.

Губернатор обратился к жителям Псковской области с просьбой оставаться дома и не подвергать опасности окружающих.

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