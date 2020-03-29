В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

17:20, 29 марта 2020, ПАИ

В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких», - добавил Алексей Васильев.

По словам врача, умерший пациент вел себя активно, не был лежачим больным. В первые дни температура была 39 градусов, но отдышки и других симптомов не было.

Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден.

Это первый случай смертельного исхода от этого заболевания в регионе. Ранее сообщалось, что 420 жителей Псковской области ожидают результата проб на коронавирус.