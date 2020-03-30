756 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

09:08, 30 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 756 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 29 марта число погибших от коронавируса достигло 10 тысяч 23 человека, к 30 марта – 10 тысяч 779. Количество заразившихся также сильно выросло: с 92,4 тысяч до 97,6 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 723 тысячи человек. Свыше 33,9 тысяч человек умерли, ещё 151,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.