821 человек умер от коронавируса в Испании за сутки

09:50, 30 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Испании от коронавируса умер 821 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 29 марта количество погибших от коронавируса достигло 5 тысяч 982 человек, к 30 марта – 6 тысячи 803. Количество заразившихся также сильно выросло: с 73,2 тысяч до 80,1 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 723,3 тысяч человек. Почти 34 тысячи человек умерли, ещё 151,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.