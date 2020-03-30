Больше ходить рекомендовал Минздрав находящимся в самоизоляции гражданам

09:56, 30 марта 2020, ПАИ

Минздрав обнародовал рекомендации для граждан, находящихся в самоизоляции. Следует уделять внимание ходьбе, передает РИА Новости.

Нужно больше стоять, а не сидеть, делать активные перерывы в течение дня и соблюдать правила здорового питания, включить в рацион больше овощей и фруктов, побольше воды, а употребление соли, сахара и жиров необходимо сократить.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай добавил, что даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Во время чтения или игр следует больше стоять, а не сидеть. Рекомендуется также использовать онлайн-курсы по физической активности в интернете и делать упражнения в течение дня.

Накануне в Псковской области вышел измененный указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».